"Для миколаївців ця ніч мала такий вигляд": Кім опублікував відео ворожої атаки

Армія російських окупантів у ніч проти 2 серпня двічі завдали ударів по Миколаєву.

Росіяни атакували два райони міста після 01:00 та близько 04:00. Один - зазнав обстрілів реактивними снарядами РСЗВ "Смерч", а інший - ракетами типу С-300.

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував відео нічної атаки.

"2 серпня. Для миколаївців ця ніч мала такий вигляд", - підписав відео Кім.

До слова, внаслідок нічної атаки армії РФ пошкоджено гуртожиток одного з університетів. В момент влучання у приміщені перебував охоронець будівлі. Чоловік зазнав поранення.

Як повідомлялося, протягом ночі російські загарбники обстріляли чотири райони Харківської області. Минулої ночі у Харкові було спокійно, ударів ворога не зафіксовано. Однак російські окупанти обстрілювали Харківський, Богодухівський, Чугуївський та Ізюмський райони області – постраждала цивільна інфраструктура.

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