Використовують окупований Крим та Білорусь: російські окупанти продовжують завдавати авіаудари

Окупанти з кораблів обстрілюють морське узбережжя.
Російські окупанти з території Білорусі та окупованого Криму продовжують завдавати авіаудари по мирних українських містах та селах.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу від 16 березня.
"Авіація противника продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Київській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Cумській та Донецький областях активно використовуючи аеродромну мережу Республіки Білорусь та окупованого Криму. У Чорноморській операційні зоні бойовими кораблями здійснювалися обстріли морського узбережжя у районах населених пунктів Лебедівка, Санжейка, Затока та Біленьке", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Чернігівській області українські захисники збили ще один Су-34 російських окупантів.
Читайте також:
- Американська кіностудія Paramount зібрала мільйон доларів на допомогу Україні
- Світ уже розуміє, що без визнання Росії – країною терористом, неможливо відновити справедливість - Зеленський
- Зеленський закликав українців передавати ЗСУ будь-яку інформацію про ворожу техніку