Використовують окупований Крим та Білорусь: російські окупанти продовжують завдавати авіаудари

Окупанти з кораблів обстрілюють морське узбережжя.

Російські окупанти з території Білорусі та окупованого Криму продовжують завдавати авіаудари по мирних українських містах та селах.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу від 16 березня.

"Авіація противника продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Київській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Cумській та Донецький областях активно використовуючи аеродромну мережу Республіки Білорусь та окупованого Криму. У Чорноморській операційні зоні бойовими кораблями здійснювалися обстріли морського узбережжя у районах населених пунктів Лебедівка, Санжейка, Затока та Біленьке", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Чернігівській області українські захисники збили ще один Су-34 російських окупантів.

Читайте також: