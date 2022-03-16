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Використовують окупований Крим та Білорусь: російські окупанти продовжують завдавати авіаудари

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Використовують окупований Крим та Білорусь: російські окупанти продовжують завдавати авіаудари

Окупанти з кораблів обстрілюють морське узбережжя.

Російські окупанти з території Білорусі та окупованого Криму продовжують завдавати авіаудари по мирних українських містах та селах. 

Про це йдеться у повідомленні Генштабу від 16 березня. 

"Авіація противника продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Київській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Cумській та Донецький областях активно використовуючи аеродромну мережу Республіки Білорусь та окупованого Криму. У Чорноморській операційні зоні бойовими кораблями здійснювалися обстріли морського узбережжя у районах населених пунктів Лебедівка, Санжейка, Затока та Біленьке", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Чернігівській області українські захисники збили ще один Су-34 російських окупантів.

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