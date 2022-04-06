10 країн відкрили свої провадження щодо воєнних злочинів в Україні – Венедіктова

Нині зафіксовано щонайменше 5 тисяч злочинів з кваліфікацією — воєнні злочини.

На крок ближче до Гааги. Україна збирає докази скоєнних рашистами воєнних злочинів. І допомагає у розслідуванні слідчим не лише міжнародного суду. А ще й країнам, які вирішили провести власні розслідування. Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова каже, нині зафіксовано щонайменше 5 тисяч злочинів з кваліфікацією — воєнні злочини, іще 2 тисячі — дотичні до них.

Про перспективи покарання винних і відшкодування збитків Ірина Венедіктова розповіла в інтерв’ю ТСН.

ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ

Фіксація воєнних злочинів, на сьогодні їх тисячі. Біля 5 тисяч на сьогодні з кваліфікацією попередньо — воєнні злочини, далі у нас близько 2 тисяч з кваліфікаціями — дотичні до цього. Ми з вами маємо розуміти, що воєнні злочини, навіть в такій жорсткі ситуації, — це перша ланка градації, далі ми йдемо вище — це злочини проти людяності, ще вище — злочин агресії і геноцид, всі ці злочини ми розслідуємо в різних кваліфікаціях, в різних фактажах.

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МІЖНАРОДНИЙ СУД

Прокурор Хан відкрив провадження, він був в Україні — є стратегія розслідування, я думаю, що слідча група приїде від МКС до України, і розслідування міжнародного кримінального суду так само для нас стратегічно важливо в перспективі. Крім того, у нас створена спільна слідча група з Литвою і Польщею. На сьогодні 10 країн відкрили свої провадження, що стосується воєнних злочинів. Тому хочу сказати, що робота з розслідування — вона складна.

ДОКАЗИ

Нам не треба нічого доводити і доказувати. Ми знаємо, що сюди прийшли вбивати українців як націю і просто зруйнувати нашу Україну як державу, але для всього світу ми це маємо довести. Тому ми дуже прискіпливо збираємо всі докази, я спілкуюсь кожного дня з колегами з інших юрисдикцій і я чую ці запитання — от у вас такий факт, а чим ви це доведете?

В інтерв'ю ТСН Ірина Венедіктова розповіла про перспективи покарання рашистів за воєнні злочини проти українців

ВІДШКОДУВАННЯ

Я вважаю, що нам треба вірити в міжнародну справедливість. Так, міжнародне гуманітарне право не змогло запобігти всьому, що ми зараз відчуваємо. Це не означає, що ми маємо у них не вірити, це означає, що ми маємо зробити такі інструменти, щоб ми змогли себе і захистити, і забезпечити нашим громадянам відшкодування, і ніколи більше не дозолити таких агресій в світі.

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