"Для нас не має значення": Подоляк прокоментував "указ" Путіна про "воєнний стан" на "приєднаних" до РФ областях

"Воєнний стан" Путіна на окупованих територіях має значення лише для росіян.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що оголошений Путіним "воєнний стан" на тимчасово окупованих українських територіях, які "приєднали" до РФ, для України не має жодного значення.

Про це він сказав у коментарі LIGA.net.

"Давайте об'єктивно дивитися на речі: ми перебуваємо в стані повномасштабної війни з Російською Федерацією вже вісім місяців. Для нас не має значення, як вони називають це у себе по телевізору та в російських нормативно-правових актах: "спеціальною військовою операцією" чи "воєнним станом". Це має значення лише для самих росіян", – підкреслив Подоляк.

Він додав, що всі передбачені "воєнним станом" речі трактуватимуться Україною та міжнародним правом як кримінальні злочини.

"Примусова мобілізація, вилучення майна та інші речі, які передбачає "воєнний стан", трактуватимуться в Україні та міжнародним правом як кримінальні злочини, незалежно від внутрішнього правового обґрунтування на території Російської Федерації", – сказав він.

"Указ" Путіна про "воєнний стан"

Російський диктатор Володимир Путін запровадив "воєнний стан" на тимчасово захоплених територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Російські ЗМІ опублікували повний текст так званого "указу" очільника Кремля. Запровадити заходи, відповідно до "указу", можуть і на території Росії, якщо Кремль визнає, що це необхідно.