"Для наших планів це не має значення": Подоляк - про спроби анесії Росії частини України

Спроба анексії Росією територій чотирьох українських регіонів жодним чином не вплине на рішучість України звільнити всі свої землі.

Про це заявив Михайло Подоляк в інтерв’ю виданню Politico, пише Офіс президента.

"Для наших планів (спроба анексії Росією – ред.) це не має значення. Народ має звільнити всі свої території", - сказав він.

Також радник Єрмака висловився про нещодавно оголошену мобілізацію в РФ, зазначивши, що це свідчить про те, що в Росії закінчилася професійна армія.

"На зміну цій армії приходять абсолютно непідготовлені люди. Людський ресурс викинули на передову, і його просто знищать", – зазначив він.

При цьому він вважає, що Україні навіть вигідно, що Росія оголосила цю мобілізацію.

"Це показує народу Росії, що країна справді перебуває у стані війни, що їй не дуже добре в цій війні і що самі росіяни платитимуть велику ціну", – говорить раднак

В кінці Подоляк підкреслив, що Україна "продовжить виконувати свою роботу" зі звільнення своєї території.

"У нас немає інших варіантів, коли йдеться про правильне завершення війни. Ми не можемо залишити якийсь анклав (під російською окупацією – ред.) або створити нову лінію розмежування", – заявив він.

Нагадаємо, 30 вересня президент РФ Володимир Путін здійснив спробу анексії українських територій. Під час свого виступу він заявив, що результати псевдореферендумів "відомі", і додав, що Запорізька, Херсонська, Донецька та Луганська області "входять до складу РФ".

Сполучені Штати Америки миттєво відреагували на заяви Москви новими санкціями.