Для наступу російської армії з території Білорусі все готово, але є нюанс — експерт

Уже кілька років поспіль Росія повністю контролює військову сферу Білорусі, а зміна до угоди про “спільне регіональне угруповання військ” дозволяє використовувати білоруські підрозділи поза межами країни-сателіта.

Росія вирішила всі організаційні та правові аспекти, які роблять можливим застосування спільного з білоруською армією угруповання для нового вторгнення до України. Але навіть попри оголошену мобілізацію в РФ, на території країни-сателіта все ще немає необхідної кількості військових для наступу.

Про це говорив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

За словами експерта, уже кілька років поспіль Росія повністю контролює військову сферу Білорусі.

“Після 24 лютого [коли з території країни-сателіта РФ відбулося вторгнення до України] стало доконаним фактом те, що Білорусь не є суверенною державою, її територія використовується абсолютно в інтересах РФ, і білоруська армія також може бути використана в будь-який момент”, - зауважив Самусь.

На його думку, до недавнього часу Лукашенко не відправляв на допомогу російській армії свої боєздатні військові підрозділи, тобто спецназ і десантників, оскільки боявся, що в разі їхнього розгрому його нікому буде захищати всередині країни.

Експерт зауважив, що для створення організаційних і правових передумов для наступу російської армії з території Білорусі з використанням білоруського компоненту здійснив візит до Мінська міністр оборони РФ Сергій Шойгу та інші високопосадовці російського військового командування. Вони підписали зміни до угоди про “спільне регіональне угруповання військ”, в яких було зафіксовано принцип екстериторіальності.

“Раніше межами застосування білоруських військ було визначено територію Білорусі та Росії, де знаходиться західний військовий округ РФ. Тепер територія не обмежується взагалі. Тобто угруповання може бути застосоване поза межами Білорусі. Це такий правовий аспект і організаційний”, - наголосив він.

За підрахунками експерта, білоруська армія може представити для застосування проти України близько 15-20 тисяч військовослужбовців.

“Це в основному сили спеціальних операцій і десантники. І саме ці 15-20 тисяч стануть частиною того угруповання, яке буде готувати Росія для застосування. Роль білорусів — це статисти, ними будуть керувати. Де, в якому складі знаходитися, які БТГ будуть формуватися, буде визначати буде російське командування. Лукашенко і білоруси не контролюють ні територію, ні свою армію”, - зауважив Михайло Самусь.

За словами експерта, тієї кількості військових — і білоруських, і російських, які перебувають на території країни-сателіта РФ, зараз недостатньо для повноцінного наступу.

“Враховуючи протяжність кордону - більше тисячі кілометрів - повинно бути як мінімум три напрямки, на яких вони можуть бути застосовані, щоб спробувати заплутати українську армію. Має бути 50 тисяч або навіть 80-100 тисяч, щоб ця операція була мінімально успішною. Це означає, що росіянам треба заводити мінімально 30 тисяч, так як вони заводили торік ”, - відзначив Самусь.

На цю мить на території Білорусі, як повідомив експерт, перебувають максимум 10 тисяч російських військових. Він не виключає, що поповнити чисельність російська армія спробує за рахунок мобілізованих, але це буде залежати від ситуації на фронті.

“Вони набрали мобілізованих 300 тисяч, приблизно половина з них перебуває на фронті, тобто 150 тисяч готуються до участі в бойових діях. Це означає, що якусь частину можна направити до Білорусі. Все буде залежати від ситуації на фронті. Якщо Україна почне на одному з напрямків наступальну операцію, то росіяни змушені будуть направити туди основну частину мобілізованих, щоб не дати засипатися всьому фронту. Якщо фронт завмре і буде стабілізований, то якусь частину можна відправити до Білорусі”, - прогнозує експерт.

Михайло Самусь припускає, що росіянам доведеться оголошувати додаткову мобілізацію і робити це неодноразово.

“Їм треба ще два рази по такій же хвилі, щоб набрати мільйон і закидати м’ясом весь фронт включно з Білоруссю”, - резюмував він.

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