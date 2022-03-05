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"Для них це гарматне м’ясо": у ДПСУ заявили, що РФ не визнає смертей окупантів, тіла яких вже перетворюються на прах

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"Для них це гарматне м’ясо": у ДПСУ заявили, що РФ не визнає смертей окупантів, тіла яких вже перетворюються на прах

Наслідки обстрілів РФ / Associated Press

Голова ДПСУ пообіцяв окупантам найкращі додаткові місця біля Кобзона.

Росія, яка напала на Україна 24 лютого, зазнає нищівних втрат - вже понад 9 тисяч загиблих окупантів. Але країна-агресорка не поспішає забирати тіла своїх військових, яких сама ж і направила до України.

Про це голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко у Facebook.

"Втрати Росії у розв’язаній нею війні вже перевищили 9 тисяч особового складу. У частини з них дев’ятини, після яких тіло перетворюється в прах. У інших це відбудеться у послідуючі дні. Але особливого поминання вони не дочекаються. Країна-агресор не визнає їхніх смертей, вони для неї гарматне м’ясо, досягнення імперських цілей", - йдеться в повідомленні.

Дейнеко зауважив, що у російських окупантів нині ще є вибір – здатися або бути знищеними і забутими.

"І хоч на концерт Кобзона всі квитки вже скінчилися – українські захисники обов’язково забезпечать найкращі додаткові місця. Welcome to hell! Нищили і продовжимо нищити всіх орків. Ми на своїй землі і окупантам тут не раді!", - наголосив голова ДПСУ.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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