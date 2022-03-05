"Для них це гарматне м’ясо": у ДПСУ заявили, що РФ не визнає смертей окупантів, тіла яких вже перетворюються на прах

"Для них це гарматне м’ясо": у ДПСУ заявили, що РФ не визнає смертей окупантів, тіла яких вже перетворюються на прах

Голова ДПСУ пообіцяв окупантам найкращі додаткові місця біля Кобзона.

Росія, яка напала на Україна 24 лютого, зазнає нищівних втрат - вже понад 9 тисяч загиблих окупантів. Але країна-агресорка не поспішає забирати тіла своїх військових, яких сама ж і направила до України.

Про це голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко у Facebook.

"Втрати Росії у розв’язаній нею війні вже перевищили 9 тисяч особового складу. У частини з них дев’ятини, після яких тіло перетворюється в прах. У інших це відбудеться у послідуючі дні. Але особливого поминання вони не дочекаються. Країна-агресор не визнає їхніх смертей, вони для неї гарматне м’ясо, досягнення імперських цілей", - йдеться в повідомленні.

Дейнеко зауважив, що у російських окупантів нині ще є вибір – здатися або бути знищеними і забутими.

"І хоч на концерт Кобзона всі квитки вже скінчилися – українські захисники обов’язково забезпечать найкращі додаткові місця. Welcome to hell! Нищили і продовжимо нищити всіх орків. Ми на своїй землі і окупантам тут не раді!", - наголосив голова ДПСУ.