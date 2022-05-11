"Для них ця ситуація "win-win": Кім розповів, що росіяни масово саботують накази та ламають свою техніку

Віталій Кім розповів, що росіяни саботують накази, ламають свою техніку. Для них ця ситуація "win-win" - і не помер, і злочинний наказ не виконав.
Російські військові масово саботують накази і ламають техніку. На Харківському напрямку ЗСУ жене російських окупантів за поребрик.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Зараз масове явище - росіяни саботують накази, ламають свою техніку. Для них ця ситуація "win-win" - і не помер, і злочинний наказ не виконав", - написав він в Telegram-каналі.
Керівник Миколаївської ОВА також повідомив, що сьогодні він написав легіону "Свобода Росії" і чекає на відповідь. Кім наголосив, що розвиток такого руху - це дуже радісний факт.
Раніше повідомлялось, що на окупованих територіях Миколаївської та Херсонської області катують українських патріотів. Тих, хто не погоджується співпрацювати, вбивають.
Читайте також:
- Осколок пройшов через мозок і застряг у потилиці: 9-річна дівчинка з Миколаєва дивом вижила після важкого поранення
- У Миколаївській області за минулу добу внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали 9 людей
- На Миколаївщині військові під постійним обстрілом готують для ворога "сюрприз" і хочуть гнати його за море