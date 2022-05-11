"Для них ця ситуація "win-win": Кім розповів, що росіяни масово саботують накази та ламають свою техніку

"Для них ця ситуація "win-win": Кім розповів, що росіяни масово саботують накази та ламають свою техніку

Віталій Кім розповів, що росіяни саботують накази, ламають свою техніку. Для них ця ситуація "win-win" - і не помер, і злочинний наказ не виконав.

Російські військові масово саботують накази і ламають техніку. На Харківському напрямку ЗСУ жене російських окупантів за поребрик.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Зараз масове явище - росіяни саботують накази, ламають свою техніку. Для них ця ситуація "win-win" - і не помер, і злочинний наказ не виконав", - написав він в Telegram-каналі.

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Керівник Миколаївської ОВА також повідомив, що сьогодні він написав легіону "Свобода Росії" і чекає на відповідь. Кім наголосив, що розвиток такого руху - це дуже радісний факт.

Раніше повідомлялось, що на окупованих територіях Миколаївської та Херсонської області катують українських патріотів. Тих, хто не погоджується співпрацювати, вбивають.

Скоро виженемо, тримайтесь: Кім про ворожі війська у Миколаївській області

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