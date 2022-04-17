Для окупантів є особлива "верба": ЗСУ потролили росіян у свято (відео)

Для окупантів є особлива "верба": ЗСУ потролили росіян у свято (відео)

Наші солдати показали відео, у якому знищують ворогів.

Збройні Сили України привітали російських окупантів з Вербною неділею, попередив, що українські захисники мають для них особливу "вербу", натякаючи на артилерію.

Відповідне відео опублікувала пресслужба Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

"У Вербну неділю українці кажуть: "Не я б‘ю, Верба б‘є!" Для окупантів ЗСУ має особливу "вербу". Слава ЗСУ! Україна переможе!" - йдеться у зверненні до російських військових.

Нагадаємо, станом на 17 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 20,3 тисячі осіб.

24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 53-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.