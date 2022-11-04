Для упізнання тіл із сотень безіменних могил в Ізюмі запрацювала мобільна ДНК-лабораторія

Мобільна ДНК-лабораторія працює в Ізюмі на Харківщині, щоб допомогти упізнати тіла з безіменних могил, йдеться в ТСН.

Родичі загиблих здають аналізи, аби була можливість ідентифікувати тіла. Проходять цю процедуру десятки людей, щоб отримати хоч якусь звістку про своїх рідних, які вже кілька місяців, як зникли безвісти. Крім того, результати досліджень потрібні для того, щоб видали свідоцтво про смерть чи дозволили перепоховати тіло.

Ізюмчани дають спершу свідчення прокурорам, а потім йдуть здавати зразок ДНК. Більшість у черзі сподівається отримати звістку про найрідніших.

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Анатолій востаннє бачив сина 8 березня, коли той приходив вітати мамі, далі зник. "Поховали під номером могилки 55 ніби. Треба здати ДНК, щоб знать, точно там мій син, чи він, може, ще й живий", - каже чоловік.

З масового поховання в ізюмському лісі дістали 447 тіл, там були і жінки, і чоловіки, і навіть 5 дітей. Росіяни закопували вбитих, а родичам давали лише номер могили і на цвинтар не пускали. Після звільнення міста криміналісти почали ексгумацію, яку закінчили у вересні. Ідентифікувати загиблих одразу неможливо. "В більшості у нас є анкетні дані, інформація з журналів поховань, але ці документи не є точними, оскільки навіть у журналі були ситуації, коли за певним номером мав бути похований чоловік, а там була жінка. Коли мала бути одна особа, в одній могилі - там було 3 тіла", - пояснює речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Тому експерти відібрали зразки ДНК у всіх тіл. "Це може бути одежа. Змиви робляться, якщо там є плями крові або волосся з луковицею - там також є ДНК. Їх внесли у єдину базу", - пояснюють експерти.

В'ячеслав на початку березня втратив мати, у якої від обстрілів не витримало серце. Окупанти забрали пакет із тілом і обіцяли закопати під номером 362, але нині тіло з цієї могили невпізнаване, і без ДНК перепоховати жінку не можна.

Юлія привела на аналіз ДНК свою доньку, яка у травні залишилася без батька. "Ховала спершу у дворі, а потім приїхали росіяни, коли зробили ці ж ритуальні послуги, забрали і поховали під номером. Ми навіть жодного номера не знали, нічого", - каже жінка.

За даними місцевої влади, за час окупації в Ізюмі загинули понад тисячу мирних жителів, ще дві сотні безвісти зникли. Росіяни усі 7 місяців тероризували місцевих, і нині в них лише одне бажання - поховати рідних по-людськи.

Процес ідентифікації, кажуть експерти, може тривати до двох місяців. Нині тіла ексгумованих зберігають у Харкові. Щойно з’являється інформація про родичів - їх віддають на поховання.

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