Для посилення оборони Часового Яру перекинули ще одну бригаду: ситуація важка

Cитуація в Часовому Яру та навколо нього – надзвичайно важка. Окупанти постійно йдуть на штурми.

Підрозділи 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила передислокували в район міста Часів Яр у Донецькій області для посилення оборони.

Про це йдеться в заяві бригади.

Військові розповіли, що ситуація в Часовому Яру та навколо нього – надзвичайно важка. Ворог постійно влаштовує масовані лобові штурми, а також намагається обійти місто з півночі та півдня.

Крім того, окупанти нещадно обстрілюють Часів Яр керованими авіабомбами та всіма можливими видами озброєння.

"Воїни 24 бригади масово знищують піхоту та техніку ворога, ламаючи його плани і змушують платити величезну ціну за кожен метр землі. На жаль, в нас теж є втрати. Вічна пам'ять та слава загиблим побратимам. Помстимося за кожного. Битва триває", – зазначили у бригаді.

Часів Яр на карті / Фото: Deepstatemap

Раніше у Мережі показали відео, який вигляд має Часів Яр, який став ще одним містом-привидом через нищівні атаки РФ.

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