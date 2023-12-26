Для росіян більше не існує безпечного тилу: Коваленко пояснив, що для РФ означає втрата винищувачів

Російські окупанти під кінець цього року втратили “відчуття безпечного тилу”. Саме наприкінці 2023-го армія РФ втратила відразу декілька своїх літаків.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

“У грудні 2023 року російська тактична авіація зазнала одні з найважчих втрат у гранично короткі терміни. Спочатку це був удар дронами по аеродрому Морозовськ 17 грудня, на якому базувалися в основному фронтові бомбардувальники Су-34 і, згідно з попередньою інформацією, як мінімум два з них за результатами нальоту були виведені з боєздатного стану. Потім це було падіння 22 грудня Су-34 в Херсонській області, за результатами якого ВКС РФ втратили відразу 3 дорогі літаки. А на 25 грудня було збито Су-30СМ над Чорним морем і Су-34 на маріупольському напрямку”, - наголосив Олександр Коваленко.

Він також додав, що у проміжках між цими “відмінусуваннями” окупанти втратили ще Су-24М, а крім того - ще декілька штурмовиків Су25. Про ці втрати росіяни писали, що це був “дружній вогонь”.

“Проте, за даними Генерального штабу ЗСУ, лише у 2023 році ВКС РФ втратили в Україні 46 бойових літаків, без урахування випадків “friendly fire”, катастроф на території Росії та незрозумілих інцидентів на російських аеродромах у ближній тиловій зоні. Адже, здавалося б, 27 лютого 2022 року російський генерал Конашенков заявляв, що повітряний простір над Україною повністю знаходиться під контролем ВКС РФ, а ППО України нейтралізована. Тим часом станом на кінець 2023 року для російської авіації стає небезпечним не тільки перебування в повітряному просторі тимчасово окупованих територій, а й у своєму власному та своїх аеродромах у тому числі”, - наголосив Коваленко.

Він також підкреслив, що росіяни, не маючи можливості використовувати авіаційне ракетне озброєння в зоні бойових дій, перейшли “на тотальне застосування авіаційних бомб, які після доопрацювання встановлюваними універсальними модулями планування та корекції польотом застосовувалися на відстані за 30 км і більше, до підльоту до лінії боєзіткнень”.

“Звичайна, навіть стара радянська, авіаційна вільнопадаюча бомба ФАБ-250/500/1500 перетворювалася на далекобійний засіб ураження, з підвищеними показниками точності. Це дозволяло російській авіації використовувати безмежні запаси даних бомб у режимі 24/7 з мінімальними ризиками як для пілотів, так і для самих машин. Саме цей фактор не лише стримував наступ СОУ, а й дозволяв російським військам ефективніше наступати, особливо в районі Бахмута, а зараз Авдіївки. Але втрата протягом одного тижня відразу кількох літаків, особливо носіїв КАБ – Су-34, змушує російське командування терміново переглядати стратегію застосування тактичної авіації.

Нагадаємо, що впродовж 23-24 грудня сили ППО України збили 4 російські літаки Су-34. Це відчутний удар по ворогові.

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