"Для росіян це практично втрачений шматок": Світан сказав, звідки може розпочатися звільнення Криму

Загальне завдання полягає в тому, щоб дійти до Скадовська.

Тендрівська коса – довгий вузький острів-коса в північній частині Чорного моря, розташований на південь від Кінбурнської коси, веде до Залізного Порту, а далі – на Скадовськ. Саме з цього міста може розпочатися звільнення Криму.

Про це у щоденному зведенні для "24 Каналу" сказав військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Він додав, що звідти до Криму – 50-60 км морем, тобто туди доходитимуть катери. Тож, за його словами, загальне завдання полягає в тому, щоб дійти до Скадовська. А це можна зробити як з боку моря, так і суходолом, а саме з Олешків через Голу Пристань дорогою на Скадовськ.

Він пояснив що йдеться про "трикутник" Кінбурнська коса – Олешки – Скадовськ, що може взяти під контроль навіть ескадрилья F-16 і створити певні переваги в повітрі.

"Цей напрямок можуть взяти під контроль навіть кілька F-16", – сказав Світан.

Він додав, що для росіян це практично втрачений шматок. А далі вже буде можливим рух на Крим.

Ситуація на Покровському напрямку

Також Світан наголосив, що Покровський напрямок зараз є дуже важким. Там точаться запеклі бої. Росіяни зменшили щільність військ на інших напрямках і зосередилися саме на трьох важливих точках.

"Очеретине – напрямок на Покровськ, Торецьк і Часів Яр", – заявив Світан.

Ці три точки, зауважив він, зараз росіяни намагаються протискати переважно завдяки великій кількості особового складу.

Нагадаємо, як пояснював інший військовий експерт Іван Киричевський, постачання будь-якого додаткового озброєння від Заходу на Покровський напрямок допоможе зупинити ворога, зменшити амбіції Кремля щодо наступу.

Читайте також: