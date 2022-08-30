"Для Росії це буде катастрофа": експерт розповів, як звільнення правого берега Дніпра наблизить перемогу

Також деокупація Херсону наблизить Україну до її кордонів станом на 23 лютого 2022 року.

Про це в етері телеканалу FreeДом сказав військовий експерт Сергій Грабський.

"Деморалізація - це постійна біда російської армії. Вона була завжди та у всіх війнах. Що стосується зміни на півдні, то так, вона є. Ми зараз спостерігаємо за процесами, які серйозно можуть змінити ситуацію по полі битви. З виходом на правий берег Дніпра в район Херсону та вздовж усього берега. Тоді російська армія більше ніколи не зможе переправитись на правий берег, а ЗСУ отримують дуже серйозні можливості та покращені позиції, з яких можна завдавати удари по берегах Криму та по лівому берегу Дніпра. Це дуже серйозно може ускладнити виконання бойових завдань російським окупантам в районах Херсонської та Запорізької областей уже на лівому березі, оскільки виходи з Криму будуть перекриті", - наголосив Грабський.

Військовий експерт пояснив, що після деокупації Херсону оборона окупантів впаде і на лівому березі Дніпра.

"Таким чином за принципом доміно оборона противника впаде. Також ворог провалить свої стратегічні завдання - прорив до Миколаєва та Одеси з виходом на невизнане Придністров'я та Молдову. Для Росії це стане катастрофою. Бо фактично все для чого вона розпочинала цю війну, вона втратить. Фактично ми повернемось до стану, який був 23 лютого. І тоді говорити про якусь перемогу Росії у війну не буде сенсу. Ситуація на півдні у результаті успішного наступу ЗСУ може змінити хід війни", - сказав Грабський.

Нагадаємо, Федоров розповів про наслідки вибухів у Мелітополі.

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