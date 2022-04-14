"Для Росії це фатально": Подоляк розповів про розробку нових гарантій безпеки для України

Росія перешкоджає тому, щоб країни долучалися до числа гарантерів безпеки України.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак проводить консультації на рівні радників різних країн щодо нової так званої формули гарантій безпеки. Багато країн хочуть долучитися до цього, аби зрозуміти цю модель. Утім, РФ перешкоджає цьому, виступаючи категорично проти збільшення кількості країн-гарантів безпеки для України.

Про це заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, для України важливо, щоб країн-гарантів безпеки було якомога більше, щоб це були держави з потужними арміями світовими. Бо це, як пояснив Подоляк, одразу розв'яже всі питання на майбутнє.

Натомість РФ перешкоджає цьому процесу, бо розуміє, що для Москви буде фатальною ситуація, коли Україну підтримуватиме низка потужних держав.

"Зараз тривають консультації, які треба на себе брати юридичні зобов'язання, як це буде вимальовуватися з точки зору багатостороннього договору. Я би не сказав, що хтось відмовився, навпаки. Це нова безпекова модель, вони б хотіли зрозуміти цю формулу. Зараз триває обговорення на рівні політичних радників. Я думаю, десь принаймні найближчим часом будемо розуміти конфігурацію. Бо росіяни категорично не хочуть збільшувати кількість країн, які можуть бути гарантами безпеки. Для нас же важливо, щоб таких країн було якомога більше. Щоб туди входили практично всі країни з потужними арміями світовими. Бо це відразу розв'яже всі питання на майбутнє. Розумієте, що коли поруч з Україною стоїть ще десяток країн з потенційно кращими арміями, ніж у Росії. Кажу "потенційно кращими", бо ми бачимо, як воює сьогодні Росія. То це безумовно для країни-агресорки виглядає фатально", - розповів Подоляк.

Нагадаємо, Подоляк назвав передумови для зустрічі Зеленського з Путіним.

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