"Для Росії настане критичний період": боєць-політолог назвав рік закінчення війни

Кирило Сазонов вважає, що 2025 рік стане знаковим у війні.

Війна в Україні може закінчитися 2025 року, адже Росія до того часу може зіткнутися з критичними проблемами. Водночас не виключено, що війна затягнеться на роки, але буде меншої інтенсивності.

Таку думку військовослужбовець, політолог Кирило Сазонов висловив у ефірі "Новини. Live".

Сазонов пояснив, чому допускає завершення війни 2025 року.

"Вважаю, що у 25-му війна завершиться, бо для Росії наприкінці 25-го настане критичний період і по кількості снарядів, танків, усього БК на складах. Північна Корея – не безкінечна. І по особовому складу вже в них проблеми з питанням набору на контракти: вже не вистачає. Вони набирають 20 тисяч на місяць", – розповів військовий.

Він також прокоментував той факт, що президент Росії Володимир Путін наказав збільшити чисельність армії на 180 тис. бійців.

"Так, Путін підписав, що збільшити кількість військових на 180 тисяч, але ми більше тисячі в день "мінусуємо". Цікаво, як їм це вдасться. Це дуже непросто", – сказав Сазонов.

На його думку, 2025-й рік стане знаковим.

"Можливо, вже в 25-му році будуть перемовини, які чимось завершаться, а не в 26-му. Але прогнози – така невдячна річ. Можливо, ця війна затягнеться на роки. Буде якоюсь в’ялою, як 16-17-й рік: позиційні бої, завдавання ударів по тилу, літають дрони, ракети. Можливо, буде таке", – припустив політолог.

До слова, нещодавно начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Кремлі прагнуть завершити війну своєю перемогою до кінця 2025 – початку 2026 року.

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