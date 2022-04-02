Для розмінування територій треба не менше 10 днів: жителів Київської області закликають ще не повертатися додому

Для розмінування територій треба не менше 10 днів: жителів Київської області закликають ще не повертатися додому

Протягом 2-5 квітня на звільнених територіях області діятиме комендантська година.

Колишній очільник Київської ОДА, голова гуманітарного штабу КОВА Олексій Кулеба закликав жителів області ще не повертатися додому, оскільки звільнені території є досі небезпечними. Для їх розмінування потрібно не менше 10 днів.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Telegram.

"Ми всі хочемо повернутися додому. Проте звільнені від окупантів території Київщини - досі небезпечні", - наголосив посадовець.

За його словами, на всіх звільнених від окупантів населених пунктах від сьогодні, 2 квітня, до 6:00 вівторка, 5 квітня, вводиться комендантська година.

"Робиться це для того, аби фахівці змогли оцінити обсяг робіт, навести там лад. Після цього процес розмінування і відновлення інфраструктури зможе прийняти плановий характер", - повідомив Кулеба.

Варто зазначити, станом на 2 квітня, за даними Міноборони, ЗСУ звільнили від окупантів усю Київську область.

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