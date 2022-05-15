Для розслідування воєнних злочинів РФ до України приїдуть 42 слідчі International Criminal Court

Серед них – 30 представників Нідерландів. Це, зокрема судмедексперти та аналітики.
Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан 2 березня розпочав розслідування щодо злочинів, скоєних Росією в Україні.
Для розслідування воєнних злочинів до України приїдуть 42 міжнародних слідчі.
Про це він повідомив в інтерв’ю виданню Le Monde.
Прокурор зазначив, що необхідно насамперед дослідити факти та встановити істину і наголосив, що радий співпрацювати з українською владою.
Також прокурор нагадав, що Польща, Литва та Україна створили спільну групу для розслідування воєнних злочинів Росії.
За його словами, це найбільша кількість слідчих, яких будь-коли відправляв МКС.
"Головне, щоб розслідування було достовірним, чесним і незалежним, і щоб потім суддя міг прийняти рішення", - зазначив Карім Хан.
Нагадаємо, у Гаазі почали розслідування воєнних злочинів Росії проти України.
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