Для розслідування воєнних злочинів РФ до України приїдуть 42 слідчі International Criminal Court

Для розслідування воєнних злочинів РФ до України приїдуть 42 слідчі International Criminal Court

Серед них – 30 представників Нідерландів. Це, зокрема судмедексперти та аналітики.

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан 2 березня розпочав розслідування щодо злочинів, скоєних Росією в Україні.

Для розслідування воєнних злочинів до України приїдуть 42 міжнародних слідчі.

Про це він повідомив в інтерв’ю виданню Le Monde.

Прокурор зазначив, що необхідно насамперед дослідити факти та встановити істину і наголосив, що радий співпрацювати з українською владою.

Також прокурор нагадав, що Польща, Литва та Україна створили спільну групу для розслідування воєнних злочинів Росії.

За його словами, це найбільша кількість слідчих, яких будь-коли відправляв МКС.

"Головне, щоб розслідування було достовірним, чесним і незалежним, і щоб потім суддя міг прийняти рішення", - зазначив Карім Хан.

Нагадаємо, у Гаазі почали розслідування воєнних злочинів Росії проти України.

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