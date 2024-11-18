Для сил оборони існує загроза оточення на Курахівському напрямку — Попович

На Курахівському напрямку існує загроза утворення двох кілець оточення для українських військових.

Таку думку в етері Еспресо висловив військовий оглядач Денис Попович.

"Принаймні вчора, наскільки я зрозумів, боєзіткнень було менше, було менше просувань росіян на Курахівському напрямку. Але вони є, тобто тенденція зараз така, що вони поки що є. Там може утворитися два кільця оточення: одне мале, друге велике. Велике — це весь район, включно до Курахового. І друге мале оточення поблизу Успенівки", - сказав він.

Експерт зазначив, що якщо українці не мають "тузів у кишені", то росіян можуть витіснити ЗСУ даної ділянки.

"Така от небезпека там є на сьогоднішній день. І якщо ми там тузів у своїй кишені не маємо, то тенденція поки що така, що росіяни наближаються до виконання завдання щодо вичавлення наших військ із цього району", - зауважив військовий оглядач.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ відновили положення у Макарівці.

Крім того, ми раніше інформували, що втрати росіян у війні проти України перетнули нову психологічну позначку.

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