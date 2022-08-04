"Для систем ППО – дуже легка ціль": експерт розповів, чим Україна зможе збивати іранські безпілотники

Якщо Росія застосовуватиме у війні проти України іранські безпілотники, то українські війська зможуть їх збивати засобами протиповітряної, протиракетної оборони, а також за допомогою винищувачів.

А от ПЗРК Stinger вже не зможе збити такого типу БПЛА через велику висоту польоту.

Про це військовий експерт роман Світан розповів в ефірі телеканалу FreeДом.

"Висота польоту цих безпілотників – трохи вища, аніж – Stinger. Stinger – до п’яти кілометрів висоти може збити безпілотник, а, допустимо, Shahed-191 і 129-й (іранські безпілотники – ред.) може підійматися до семи-дев’яти кілометрів. Stinger їх на цих висотах не візьме, але на цих висотах їх візьмуть наші і ППО, і ПРО, і Повітряні сили: винищувачі їх там можуть дістати. При чому, оскільки це тихоходи, швидкості в них невеликі – 150-200 кілометрів – вони не маневрені і на цих висотах практично будь-які винищувачі їх дістають, і практично будь-яка система ППО", – пояснив експерт.

"Нові системи, які зараз нам будуть передаватися, – IRIS-T німецькі і особливо NASAMS норвезько-американські – вони взагалі до 20 кілометрів висоти беруть. Для цих систем ППО – це (іранські БПЛА – ред.) дуже легка ціль", – зауважив Світан.

Нагадаємо, в середині липня у Білому домі повідомили, що Росія могла звернутися по допомогу до Ірану щодо сотень безпілотників, які, зокрема, можуть нести зброю.

В серпні стало відомо, що Іран міг відправити безпілотники до РФ для польових випробувань. Також є дані про те, що до Росії вирушили іранські пілоти для навчання на їхніх літаках "Су".

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