Для скандального звіту Amnesty International люди свідчили під тиском - Центр стратегічних комунікацій

Організація використовувала для підготовки звіту про війну в Україні свідчення людей, що перебували у фільтраційних таборах та тюрмах на тимчасово окупованих територіях.

Для скандального звіту Amnesty International люди свідчили під тиском.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Правозахисна організація Amnesty International використовувала для підготовки скандального звіту про війну в Україні свідчення людей, що перебували у фільтраційних таборах та тюрмах на тимчасово окупованих територіях.

"Інформація, зібрана на території таборів, не мала взагалі використовуватися під час складання звіту. Оскільки такі інтерв’ю були відібрані під очевидним тиском з боку силових охоронних органів РФ(адміністрації закладів), який здійснювався на постійній основі", - зазначили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

За інформацією Центру, інколи "правильне" інтерв'ю було єдиним шансом пройти фільтрацію та виїхати за межі окупованих територій. Окрім того, зібрані журналістами та найманими волонтерами матеріали проходили перевірку адміністрацією закладів та, в окремих випадках, співробітниками фсб РФ.

Нагадаємо, Amnesty International опублікувала доповідь, з якої випливає, що українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях і житлових районах.

Генсек правозахисної організації Агнесс Каламар своєю чергою відреагувала на критику звіту у світі. Вона заявила, що їх у соцмережах атакують українські та російські боти і тролі. І що критика "не послабить неупередженість" організації.

Звіт Amnesty International зіграв Росії на руку - головред StopFake в "Нічній варті"

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