Після війни Британія допомагатиме відновлювати Київ та область

Зеленський подякував Джонсону за важливий візит до Києва та допомогу Україні у такий складний час.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським повідомив йому, що після закінчення війни вони готові взяти шефство над відновленням Києва і Київської області.

Про це голова держави сказав у новому відеозверненні 9 квітня.

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"Сьогодні (9 квітня - ред.) для мене великою честю було від імені усіх українців вітати у нашій столиці, на Баковій, щирого друга України, прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Його візит демонструю наочно, що для свободи немає перешкод, для лідерства немає перешкод. Борис був серед тих, хто не вагався, чи підтримувати Україну. Лідерство Великої Британії у наданні нашій державі необхідної допомоги, передусім оборонної, а також і лідерство в санкційній політиці – назавжди в історії. В історії захисту демократії, в історії захисту Європи. Україна завжди буде вдячною за це і Борису, і Британії", - сказав український президент.

Зеленський додав, що британський прем'єр приїхав до Києва ще й з новим пакетом фінансової та оборонної підтримки для України. Також, за словами президента України, вони обговорили і нові санкційні кроки, які потрібні, щоб примусити Росію до миру.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 45-го дня війни

"Завдання нашої антивоєнної коаліції цілком зрозуміле – швидше завершити цю війну, розпочату Росією. Звільнити нашу землю від загарбників. І гарантувати безпеку Україні, а отже, безпеку демократії та свободі народів на сході Європи. Саме тому це не просто моральний обовʼязок усіх демократичних держав, усіх сил Європи – підтримувати прагнення України до миру. Це, власне, стратегія захисту для кожної цивілізованої держави. Тиснути на Росію якнайбільше, щоб якнайшвидше відновити мир і безпеку. Щоб якнайшвидше повернути силу міжнародному праву й зупинити катастрофу від застосування права сили. Катастрофу, яка неминуче вдарить по всіх. Бо російська агресія не мала на меті обмежитися лише однією Україною. Лише руйнацією нашої свободи і нашого життя. Увесь європейський проект – ось мішень для Росії", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 9 квітня Джонсон прибув з візитом до Києва, де провів перемовини з Зеленським. Політики, зокрема, домовилися надалі посилювати спільну антивоєнну коаліцію, а також про багато іншого. Прем'єр Британії повідомив, що нещодавно для України зібрали 1,5 млрд євро.

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