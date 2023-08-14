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Для тих, хто закриває українське небо: терміновий збір коштів для підрозділу сил ППО

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Для тих, хто закриває українське небо: терміновий збір коштів для підрозділу сил ППО

Військові підрозділу сил ППО / Фото: ТСН.ua

На ремонт авто та придбання дрону потрібно 140 тис. гривень.

Відкрили терміновий збір коштів на "очі" та ремонт авто підрозділу сил ППО, який закриває наше небо від ворожих ракет та безпілотників. 

Просимо долучитися до збору коштів на ремонт пікапів, які пошкоджуються після обстрілів, та дрон, який допоможе в роботі підрозділу силам ППО. Бійці підрозділу мають дуже гарну статистику, але щоб працювати і закривати небо було надійніше та без втрат, потрібен дрон Mavic.

На ремонт авто та придбання дрону потрібно 140 тис. гривень. Часу обмаль, адже кожна хвилина на фронті роботи ППО — це життя не тільки військових.

Ціль: 140 000.00 ₴

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