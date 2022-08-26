Для тортур використовують електрику, удушення та інші жорстокі методи: окупанти облаштували катівні у підвалах на ЗАЕС

В підвалах Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) окупанти облаштували катівні, де жорстоко знущаються з активістів, волонтерів та підприємців Енергодара.

В Енергодарі відомо про десятки нових випадків викрадення людей.

Про це у Мережі повідомляє Східна правозахисна група, посилаючись на численні свідчення очевидців.

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За словами місцевих мешканців, людей везуть до підвалів АЕС, де їх допитують та катують.

"За отриманою інформацією викрадають переважно активістів, волонтерів, місцевих підприємців, мешканців, які не підтримують окупантів. Затриманих везуть до підвалів АЕС, де потім піддають їх катуванню - виливають під ноги розчин хлору в закритій камері, катують електрикою, використовують удушення через целофанові пакети та інше", - йдеться у повідомленні правозахисників.

Також, за свідченнями місцевих мешканців, із території Запорізької АЕС декілька разів виїжджали автобуси з великими мішками. Ймовірно, це були трупи закатованих людей. За словами енергодарців, автобуси із мішками їхали у напрямку Каменка-Дніпровської.

Нагадаємо, станом на 26 серпня Запорізька АЕС підключена до мережі та виробляє електроенергію для України. О14:04 один із зупинених вчора енергоблоків атомної електростанції під’єднано до енергомережі.

Додамо, що ситуація із Запорізькою електростанцією, яку росіяни захопили ще на початку березня 2022 року, є небезпечною. Раніше у МАГАТЕ заявили, що демілітаризувати Запорізьку АЕС потрібно за допомогою "переговорів".

МАГАТЕ прибуде на ЗАЕС лише в одному випадку

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