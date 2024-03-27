Для удару по Харкову РФ застосувала новий смертоносний боєприпас: що відомо

Це перший випадок, коли росіяни вдарили таким видом боєприпасу по місту. Крім того, боєприпас випустили з літака – вперше від 2022 року.

Для удару по Харкову у середу, 27 березня, російські окупанти застсували авіабомби – вперше від 2022 року.

Про це заявив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

"Під ударом – Шевченківський район Харкові, за інформацією, що перевіряється, ворог застосував дешевий аналог крилатої ракети. Це УМПБ Д-30 СН, що виготовлений на базі ФАБ-250", – зазначив віню

Уналідок атаки є два прильоти – перше влучання по загальноосвітній школі, друге – просто посеред житлових будинків.

За словами поліцейського, авіацію для удару по житловим кварталам Харкова росіяни не використовували вже два роки. Ці два удари стали першими за цей час.

"Я знаю, що всі звикли до сигналу повітряної тривоги. Мало хто реагує на нього та ховається в укриття. Але я не втомлюся попереджати: ворог використає і це. Нині застосовує важче озброєння по місту. Тому закликаю – бережіть своє життя та життя дітей і близьких. Зважайте на можливість повторних ударів", – наголосив Болвінов.

Що відомо про УМПБ Д-30

Керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко уточнив, що УМПБ Д-30 – щось середнє між КАБ та ракетою, передає "Суспільне".

"Остаточні висновки зроблять вибухотехніки. Цей боєприпас достатньо потужний, щоб фактично розвалити два будинки, між якими він влучив, і декілька будинків, які на відстані", – сказав Тимошко.

За його словами, це перший випадок, коли росіяни вдарили таким видом боєприпасу по місту. Боєприпас випустили з літака.

"Це не КАБ. Попередньо, дистанція роботи – близько 90 км цього боєприпасу. Він менший за КАБ, однак руйнівна сила цього боєприпасу досить серйозна. Я думаю, що це було або якесь випробування на цивільному населенні міста Харкова, ось таке цинічне. По місту Харкову застосування такого боєприпасу – це вперше", – додав керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, що внаслідок сьогоднішнього удару окупантів по Харкову одна людина загинула, а ще 16 отримали поранення - з них четверо дітей.

Читайте також: