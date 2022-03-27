Для українців безкоштовно запрацювали онлайн-курси іноземних мов: як долучитись

Під час реєстрації треба зазначати українську як рідну мову, щоб отримати преміум-доступ.
Популярні платформи для вивчення іноземних мов надали безоплатний доступ до курсів для українців, які переїхали до європейських країн.
Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України надав перелік онлайн-ресурсів:
• Busuu дарує 90 днів преміум-підписки для вивчення всіх 12 доступних на сервісі мов;
• Drops дає українцям доступ до преміум-версії на рік;
• LingQ відкриває преміум-аккаунт для українців (доступно 24 мови). Для активації зверніться до служби підтримки;
• Preply скасували комісію для українців. Також для користувачів з України запровадили програму підтримки з вивчення іноземних мов;
• Duolingo надав дозвіл на використання застосунку безкоштовно;
• Ling App надав безкоштовне користування для українців;
• UTalk відкрив вільний доступ до свого застосунку;
• Coursera на своїй платформі надає безкоштовний доступ українцям;
• Платформа Mondly надала безоплатний доступ до курсів для українців, які переїхали до європейських країн.
Під час реєстрації треба зазначати українську як рідну мову, щоб отримати преміум-доступ.
Нагадаємо, що за словами президента України Володимира Зеленського, вже 10 млн людей стали переселенцями в Україні, а понад 3,5 млн були змушені поїхати за кордон у пошуках безпеки.
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