Для українців готують смарт-мобілізацію: що зміниться для військовозобов'язаних

В Україні планують запустити пілотну версію смарт-мобілізація. У Міцифри вважають, що таке нововведення дозволить громадянам самостійно обирати спеціалізацію, на яку вони бажають мобілізуватись.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Ми будемо запускати пілот на операторів дронів, і ця людина обирає, що вона хоче стати оператором дронів, або взагалі служити в роті ударних дронів. Це може бути сапер, водій, всі посади будуть. Людина зможе подивитися, що це взагалі за підрозділ, рота, які зобов'язання, які в тебе є ризики, як ти будеш навчатися", - пояснив він.

Федоров пояснив, що завдяки смарт-мобілізації можна буде побачити, скільки українців мобілізуватимуться самостійно, як вони проходитимуть відбір, як вони після цього будуть служити і наскільки будуть мотивовані.

Він вважає, що онлайн-мобілізація має низку плюсів. Зокрема:

"Ти не повинен йти в військомат...

Ти проходиш онлайн-тест, ти приходиш в нормальне приміщення до рекрутера, тобі пояснюють ще раз, де ти можеш служити...

Ти після цього, якщо ти підходиш по характеристикам, проходиш навчання, в якому ти не просто з базовими речами знайомишся, а тобі розповідають, що таке ситуаційна обізнаність, фахові експерти з поля бою, які керують дронами, де в тебе відбувається інший рівень навчання, і після цього ти вже потрапляєш на поле бою".

Раніше ми розповідали про електронний реєстр військовозобовʼязаних: які дані містить та як перевірити чоловіка в системі "Оберіг" читайте ТУТ.

Читайте також: