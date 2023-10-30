Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Для українців готують смарт-мобілізацію: що зміниться для військовозобов'язаних

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
1791
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Для українців готують смарт-мобілізацію: що зміниться для військовозобов'язаних

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

Федоровн вважає, що онлайн-мобілізація має низку плюсів.

В Україні планують запустити пілотну версію смарт-мобілізація. У Міцифри вважають, що таке нововведення дозволить громадянам самостійно обирати спеціалізацію, на яку вони бажають мобілізуватись.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Ми будемо запускати пілот на операторів дронів, і ця людина обирає, що вона хоче стати оператором дронів, або взагалі служити в роті ударних дронів. Це може бути сапер, водій, всі посади будуть. Людина зможе подивитися, що це взагалі за підрозділ, рота, які зобов'язання, які в тебе є ризики, як ти будеш навчатися", - пояснив він.

Федоров пояснив, що завдяки смарт-мобілізації можна буде побачити, скільки українців мобілізуватимуться самостійно, як вони проходитимуть відбір, як вони після цього будуть служити і наскільки будуть мотивовані.

Він вважає, що онлайн-мобілізація має низку плюсів. Зокрема: 

  • "Ти не повинен йти в військомат...
  • Ти проходиш онлайн-тест, ти приходиш в нормальне приміщення до рекрутера, тобі пояснюють ще раз, де ти можеш служити...
  • Ти після цього, якщо ти підходиш по характеристикам, проходиш навчання, в якому ти не просто з базовими речами знайомишся, а тобі розповідають, що таке ситуаційна обізнаність, фахові експерти з поля бою, які керують дронами, де в тебе відбувається інший рівень навчання, і після цього ти вже потрапляєш на поле бою".

Раніше ми розповідали про електронний реєстр військовозобовʼязаних: які дані містить та як перевірити чоловіка в системі "Оберіг" читайте ТУТ.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1791
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація