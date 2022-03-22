Для українців, що скоїли злочини на боці ворога пропонують пом'якшене покарання – Міноборони

Громадяни мобілізовані з "ЛНР" та "ДНР" у разі здавання у полон зможуть отримати спеціальні умови.

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українців, які воюють на боці ворога.

Він їм запропонував пом'якшене покарання, якщо вони складуть зброю та здадуться у полон. Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

У своєму зверненні Олексій Резніков повідомив, що останнім часом у полон потрапляють наші громадяни мобілізовані з "ЛНР" та "ДНР". Також, він нагадав, що солдати для Росії – це лише гарматне м’ясо.

"Якщо ви не вчиняли злочини – вам нічого не загрожує. З якимсь розбіжностями розберемося згодом. Вся наша країна – це різні Українці, ми можемо собі дозволити бути різними, бо ми вільний народ. Але ми єдині", – звернувся Олексій Резніков до мобілізованих з тимчасово окупованих територій українців.

Та треба зауважити, що ті, хто вже вчинив певні злочини, то вони повинні втікати, або здаватися у полон як можна швидше. Тоді, щире каяття буде враховане і справа розглядатиметься в кожному випадку окремо.

Нагадаємо, що нещодавно біля Кривого Рогу взяли в полон окупанта з Горлівки, який був деморалізований, голодний та просив їсти.

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