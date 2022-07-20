Для українців у Польщі доступна ще одна виплата: хто саме її може отримати і як

У Польщі українці, які мають дітей шкільного віку, можуть подати заявку на отримання фінансової допомоги.

Програма має назву "Dobry start" і на неї можуть розраховувати і сім'ї українців, які прибули до Польщі після початку повномасштабної агресії російських військ проти України, якщо їхні діти пішли до польської школи.

Про це йдеться на сайті уряду Польщі.

Загалом програма передбачена для батьків дітей шкільного віку та підлітків до 20 років. Допомогу виплачують і на дітей до 24 років, але потрібно мати документ, який підтверджує її часткову чи повну недієздатність або необхідність спеціальної освіти або потребу в реабілітаційно-виховних заняттях.

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Кошти виплачують одному з батьків учня. Якщо батьки розлучені, то 300 злотих отримує той з них, який фактично опікується дитиною. Якщо ж батьки одинаково опікуються дитиною, то кожен з них може подати заявку на програму і отримати по 150 злотих.

Також фінансову підтримку може отримати і фактичний опікун дитини, який подав у суд заяву про її усиновлення.

Подати заявку на програму "Dobry start" можна через:

Для реєстрації на останніх двох потрібно мати електронний підпис або власний Profil Zaufany, який можна підтвердити іншим обліковим записом, де занесені особисті дані (зокрема, PESEL) особи. Для цього можна використати особистий кабінет в банку.

Документи на поточний рік приймають лише до 30 листопада. Гроші можна отримати лише на банківський рахунок, який був зазначений в заяві.

Нагадаємо, українцям спростили процедуру отримання Карти поляка.

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