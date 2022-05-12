Для українців у Польщі створили сайт для реєстрації на навчання чи пошуку роботи в університетах

Для українців у Польщі створили сайт для реєстрації на навчання чи пошуку роботи в університетах

У Польщі для українців запустили платформу, яка дозволяє розпочати чи продовжити навчання або роботу у тамтешніх університетах.

У Польщі розробили загальнопольську платформу набору на навчання для українських абітурієнтів. Сайт доступний українською, польською та англійською мовами.

Про це пише пресслужба Варшавського університету.

Ресурс ukraina.irk.edu.pl розробили у межах програми "Солідарні з Україною" Варшавський університет спільно з міжвузівським Центром Інформатизації. На сайті українці можуть знайти інформацію про польські вищі навчальні заклади, про стажування та доступні вакансії для працівників сфери освіти.

"Платформа була підготовлена ​​з ініціативи Конференції ректорів академічних навчальних закладів Польщі, щоб допомогти українським абітурієнтам, студентам, докторантам і науковцям ознайомитися з пропозицією здобуття освіти чи можливостями працевлаштування в польських вишах і науково-дослідних інститутах", ‒ йдеться в повідомленні.

У програмі беруть участь понад 10 вищих навчальних закладів Польщі, серед яких Варшавський та Ягеллонський університети.

Для українських студентів буде діяти спрощена система вступу до університетів Польщі. Через те, що не всі випускники з України можуть мати атестати чи дипломи, у Польщі розробили процедуру перевірки реальних знань абітурієнтів.

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Крім того, українці, які хочуть залишитися на навчання у Польщі, зможуть набути статусу студента вже на "нульовому" році навчання, так званому мовному році.

Слід зауважити, у зв'язку з війною в Україні польські університети виділили близько 2 437 місць для українців. З них 1507 місць – для абітурієнтів та 930 – для студентів, які переводяться на старші курси. Проте для безкоштовного навчання потрібно володіти польською мовою.

Нагадаємо, українцям у Польщі пропонують піти на платні стажування з можливістю працевлаштування.

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