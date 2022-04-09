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Для відбудови Чернігова, після обстрілів окупантів, знадобиться щонайменше чотири роки – мер

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Для відбудови Чернігова, після обстрілів окупантів, знадобиться щонайменше чотири роки – мер

Олексій Арестович/Facebook

Російські війська знищили місто на 70%.

Для того, аби відбудувати Чернігів після обстрілів російських окупантів, знадобиться щонайменше чотири роки.

Про це заявив мер міста Владислав Атрошенко. Зазначимо, що раніше очільник Чернігова говорив, що загарбники знищили місто на 70%. Він зазначав, що деякі райони міста нагадують Бучу чи Маріуполь.

©
© Associated Press
Associated Press
© Getty Images
Getty Images
© gettyimages.com
gettyimages.com
© ДСНС України
ДСНС України

За час битви за Чернігів у місті загинуло близько 700 людей - цивільних та військових. 70 тіл ще невпізнані, 40 людей вважаються зниклими безвісти.

Зазначимо, що Чернігів, який розташований за 140 кілометрів від Києва, зазнав чималої кількості ворожих ударів. Але вистояв, і своїми "стінами" зберіг цілісність всієї країни.

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