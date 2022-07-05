Для виїзду з місця проживання чоловікам в умовах воєнного стану потрібен дозвіл: деталі

Для виїзду з місця проживання чоловікам в умовах воєнного стану потрібен дозвіл: деталі

Для виїзду військовозобов'язані повинні отримати дозвіл. Про обов'язкові дозволи на виїзд чоловіків навіть з місць проживання у межах країни повідомляє місцева влада, а ось центральні органи влади досі мовчать і не коментують. Також офіційно не опубліковано жодних документів. А ось у Мережі шириться фото ніби наказу головнокомандувача ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні оголосили загальну мобілізацію. У зв'язку з цим набули чинності певні обмеження щодо виїзду з території проживання (перебування) для деяких військовозобов'язаних за кордон. У Мережі активно пишуть, що ці ж обмеження будуть і для чоловіків під час пересування в межах країни.

Скриншот: Telegram-канал Запорізької ОВА

Для виїзду за межі місць перебування військовозобов'язані чоловіки повинні отримати дозвіл.

Цю інформацію підтвердила Запорізька обласна військова адміністрація.

Так, за повідомленням ОВА, виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації громадян, які перебувають на військовому обліку у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, дозволений лише за наявності спеціального дозволу керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ред. - військкоматах).

Це перша офіційна заява місцевого органу влади щодо обмежень та заборон в'їзду/виїзду за межі місця проживання (перебування) в умовах загальної мобілізації в Україні.

Дозвіл на виїзд видають керівники центрів комплектування таким категоріям громадян України:

призовникам, яким надано чи які мають право на відстрочку від призову на строкову військову службу, на термін до одного року, але не пізніше дати закінчення відстрочки;

особам призовного віку, за наявності поважних причин (хвороба або смерть рідних тощо), на термін до 30 діб;

військовозобов’язаним та резервістам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації (повний перелік визначено у статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”), на термін до одного року, за наявності підтверджуючих документів, але не пізніше дати закінчення права на відстрочку;

військовозобов’язаним та резервістам, що були заброньовані на період мобілізації та на воєнний час на термін до 30 діб, але не пізніше дати закінчення терміну дії посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час або дати зазначеної на витягу із наказу Міністерства економіки України про бронювання;

в окремих випадках, за рішенням керівника центру комплектування решті військовозобов’язаних та резервістів при наявності інших поважних причин з поданням ними відповідних документів на термін до 30 діб.

Кому не потрібно отримувати дозвіл:

виключеним з військового обліку. Підставою для виїзду є позначка про зняття з обліку військовозобов'язаного;

особам, які вибувають у відрядження і є військовозобов’язаними заброньованими на період мобілізації та на воєнний час. При собі необхідно мати паспорт, військовий квиток\тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, посвідчення про відстрочку або завірений керівником ТЦК та СП витяг із наказу Міністерства економіки України та посвідчення про відрядження.

призовникам, військовозобов’язаним та резервістам, які зняті з обліку для переміщення в іншу місцевість (територіальну одиницю). Підставою є відмітка у посвідченні або у військовому квитку \ тимчасовому посвідченні. Такі громадяни мають стати на облік за новим місцем дислокації протягом семи діб з дати зняття з обліку.

За інформацією політолога Юрія Романенка, документ розроблений Генштабом та підписаний Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Ні Залужний, ні Генштаб ЗСУ офіційно справжність цього листа поки не коментували.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилась інформація, в Україні можуть заборонити віськовозобов'язаним залишати місце проживання без дозволу.

Читайте також: