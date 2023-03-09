Для Путіна і росіян: експерт пояснив мету масованих ракетних ударів РФ по Україні

Віктор Бобиренко зазначив, що ці методи не працюють не лише проти українців, вони не працюють взагалі – це доведено історією, зокрема, Другої світової війни.

Країна-агресорка Росія 9 березня завдала ударів по території України. Внаслідок ракетних обстрілів загинули люди, пошкоджені цивільні будівлі та об'єкти інфраструктури. Росіяни назвали цю масовану ракетну атаку "ударами возмєздія" за ДРГ, яка перейшла кордон у Брянській області.

Але скільки б не бомбардував ворог Україну, нічого в нього не вийде. Таку думку висловив керівник "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко в ефірі "24 каналу".

Експерт зазначив, що окупанти вчиняли ракетні обстріли восени і протягом всієї зими, але нічого, крім роздратування і злості, у українців не викликали.

Хочуть викликати патріотичний порив

Бобиренко наголосив, що росіяни це роблять для внутрішнього заспокоєння.

"Також вони це роблять, мабуть, для Володимира Путіна, якому розповідають, що з цього щось може вийти. Що це, можливо, затягне війну або зробить Україну поступливішою", – припустив він.

Експерт зазначив, що ці методи не працюють не лише проти українців, вони не працюють взагалі – це доведено історією, зокрема, Другої світової війни.

"Але Путін історії не вчить, і взагалі в Росії мало хто знає навіть власну історію. Вони знають вигадану історію, яку самі ж собі пишуть", – підкреслив експерт.

За його словами, росіяни в жоден військовий об'єкт не поцілили в Україні, але в їхніх "скрижалях" написано, що вони завалили "завод з виробництва дронів", якісь "логістичні центри" тощо.

"Все це Скабєєва, Соловйов та інші російські пропагандисти вигадують для внутрішнього вжитку. І найголовніше для них – викликати у росіян патріотичний порив і змусити російське суспільство співати "Вставай, страна огромная", – наголосив він.

Воювати росіяни не дуже хочуть

Бобриненко звернув увагу, що в країні-агресорці між владою і суспільством існує певний баланс: Путін не торкається суспільства, дає їм якісь крихти, щоб вони не померли з голоду, але натомість не втягує їх у політику.

"А зараз російське суспільство з авторитарного перетворюється на тоталітарне. Різниця між ними в тому, що при авторитарному режимі правитель не зачіпає суспільство. А при тоталітарному навіть вимагає активної участі в політиці – тобто всі мають вставати і співати "Вставай, страна огромная". А хто не співає, той іде на зону", – зазначив співрозмовник.

Проте, на думку експерта, росіяни не дуже хочуть вставати і співати. Вони не хочуть "отєчєствєнной" війни, вони хочуть лежати на дивані і дивитися, як розстрілюють нашого полоненого, як розстрілюють наші міста, і аплодувати цьому.

"А воювати вони не дуже хочуть, тому Путін, знаючи, мабуть, ці настрої, не дуже квапиться з новою хвилею мобілізації. Що для нас краще", – зазначив Віктор Бобиренко.

Нагадаємо, в ніч проти 9 березня армія агресорки Росії завдала масованого ракетного удару по об‘єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Ворог здійснив 81 пуск різних ракет, а також вісім пусків безпілотників Shahed. Вісім керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

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