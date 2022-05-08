"Для ворога ця дата є сакральною": 8-9 травня зберігається висока загроза ракетних ударів по Києву

У військовій адміністрації киян попереджають про високу загрозу ракетних ударів та закликають реагувати на всі сигнали повітряної тривоги.
У Києві зберігається висока загроза ворожих ракетних ударів. З метою запобігання провокацій 8 і 9 травня заборонені масові скупчення та проведення різних акцій. Покладати квіти до Вічного вогню дозволяється в індивідуальному порядку.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
"Зберігається велика небезпека ракетних ударів, особливо у період 8 та 9 травня. Для нашого ворога ця дата є сакральною", - ідеться в повідомленні.
У військовій адміністрації нагадали, що комендантська година 8 та 9 травня залишається без змін: з 22:00 до 5:00.
Влада закликає жителів столиці реагувати на всі сигнали повітряної тривоги та слідувати в укриття.
"Не ігноруйте небезпеку", - застерігають у КМВА.
Раніше міський голова Віталій Кличко розповів, чого очікувати киянам 8-9 травня.
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