"Для ворога настають дуже складні часи": військовий експерт про ракети для України

Ситуація на фронті поки залишається складною, але у найближчій перспективі Сили оборони мають отримати і американську військову допомогу, і рекордний пакет від Великої Британії. Це вирівняє баланс сил на полі бою і допоможе українській армії ефективніше протидіяти обстрілам КАБами.

Про це сказав в інтерв'ю OBOZ.UA військовий експерт Владислав Селезньов.

"Згадаймо історію. Тільки-но Україна отримала ракети до "Хаймарсів", ворог був змушений переміщувати свої бази, арсенали та склади з боєприпасами на відстань понад 80 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Те, що він розміщував ближче, зазвичай перетворювалося на купу брухту через нашу ефективну бойову роботу. Для ворога у найближчій перспективі настають дуже буремні та складні часи, бо він буде змушений знову переформатувати свою логістику, відтягуючи свої склади, бази та арсенали чимдалі від лінії бойового зіткнення. Очевидно, що завдяки наявності у складі українських Сил оборони цих потужних ракет ми зможемо оперативно працювати по ворожих військових частинах та базах на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя.

Він також зазначив, що у зоні ураження опиняється і Керченський міст: "Це абсолютно зайва інфраструктурна споруда, яка чимало дошкуляє українським Силам оборони, бо саме завдяки наявності цього інфраструктурного об'єкта ворог має змогу безперешкодно забезпечувати функціонування свого окупаційного контингенту як у Криму, так і на півдні Херсонської та Запорізької областей".

Нагадаємо:

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні на 61 мільярд доларів. Як запевняють американські владні посадовці, вся необхідна Україні зброя прибуде вже дуже скоро. Перший транш допомоги стане рекордним за всю війну і може сягнути аж 1 мільярда доларів. Але й це ще не все. Стало відомо, що США ще в березні таємно передали Україні далекобійні ATACMS.

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