"Для ворога не існує свят": в ОП відреагували на нічну атаку по Херсону та показали руйнування – фото

Окупаційна армія Росії у ніч проти 24 грудня атакувала Херсон. Росіяни влучили артилерійським снарядом по житловому будинку – загинули 87-річний чоловік та його 81-річна дружина. Також через обстріл поранення отримав 54-річний херсонець.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував цинічну атаку Росії по місту.

"Для ворога не існує свят. Їх не існує і для нас, поки ворог вбиває наших людей, і залишається на нашій землі. Помста ворогу – вона має бути холодною. Ми ніколи не опустимося до його рівня, але Росія точно за все відповість. Нація терористів і злочинців", - йдеться у дописі.

Понівечені автівки у Херсоні після удару окупантів

Понівечені автівки у Херсоні після удару окупантів

Нагадаємо, 24 грудня 2022 року росіяни також здійснили масований обстріл Херсона у переддень Різдва. Тоді загинули щонайменше сім людей, 58 – були поранені, з них 18 – у тяжкому стані.

Окупанти атакували цивільні об'єкти: ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі, обстріл, попередньо, вівся з "Градів". ТСН.ua писав про подробиці терористичної атаки росіян по Херсону та реакцію світу.

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