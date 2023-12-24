Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Для ворога не існує свят": в ОП відреагували на нічну атаку по Херсону та показали руйнування – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
53
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Для ворога не існує свят": в ОП відреагували на нічну атаку по Херсону та показали руйнування – фото

Понівечені автівки у Херсоні після удару окупантів / Фото: Telegram / Андрій Єрмак

В результаті нічного артобстрілу Херсона є загиблі та постраждалі.

Окупаційна армія Росії у ніч проти 24 грудня атакувала Херсон. Росіяни влучили артилерійським снарядом по житловому будинку – загинули 87-річний чоловік та його 81-річна дружина. Також через обстріл поранення отримав 54-річний херсонець.  

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував цинічну атаку Росії по місту.

"Для ворога не існує свят. Їх не існує і для нас, поки ворог вбиває наших людей, і залишається на нашій землі. Помста ворогу – вона має бути холодною. Ми ніколи не опустимося до його рівня, але Росія точно за все відповість. Нація терористів і злочинців", - йдеться у дописі.

Понівечені автівки у Херсоні після удару окупантів / ©
Понівечені автівки у Херсоні після удару окупантів
Понівечені автівки у Херсоні після удару окупантів / ©
Понівечені автівки у Херсоні після удару окупантів

Нагадаємо, 24 грудня 2022 року росіяни також здійснили масований обстріл Херсона у переддень Різдва. Тоді загинули щонайменше сім людей, 58 – були поранені, з них 18 – у тяжкому стані. 

Окупанти атакували цивільні об'єкти: ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі, обстріл, попередньо, вівся з "Градів". ТСН.ua писав про подробиці терористичної атаки росіян по Херсону та реакцію світу. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
53
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація