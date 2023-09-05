Для яких цілей Україна буде використовувати F-16: назвав полковник ЗСУ

Військовий експерт, полковник запасу Петро Черник вважає, що перші винищувачі F-16, коли прибудуть до України, будуть перехоплювати ракети.

Таку думку експерт висловив в ексклюзивному інтерв’ю OBOZREVATEL.

"Ще в 1970-ті роки, коли фірмі General Dynamic ставили технічне завдання на розробку цього літака, воно й полягало в тому, щоб він міг полювати за дозвуковими ракетами, що рухаються в межах від 700 до 1000 км на годину. Це суттєво покращить збивання таких ракет, як Х-101, "Калібр" та Х-555. Тому що проривання є і будуть надалі, стаціонарні зенітні ракетні комплекси не завжди можуть впоратися із цим завданням, ракета їх оминає. У Росії теж не дурні сидять, вони закидають польотне завдання, вони вчаться, стежать, розвиваються. Як московити побудували другу ракетну школу у світі? Це серйозно", - розповів він.

Черник уточнив, що, на його думку, перші F-16 "будуть боротися із тими ракетами, котрі зуміли пройти перший і другий ешелон нашої протиповітряної оборони".

"Ця машина високошвидкісна, може розвивати швидкість до 2400 км на годину і має усі комплекси боротьби – як ближні ракети, AIM-9 Sidewinder до 20 км, середні AIM-7 Sparrow до 70 км і далекобійні ракети AIM-120 AMRAAM дальністю завдавання ударів до 180 км. Плюс, можливо, за допомогою цієї останньої ракети будуть боротися із Су-34, який скидає дуже важку дошкульну бомбу, яку ми не можемо нічим збити – УПАБ-1500. Бомба планерна на 70 км. Перекриваємо ці відстані, отже, є оптимізм, що перші російські "сушки" можуть бути збиті. Якщо це станеться, то це направду буде колосальний військовий успіх для нас й іміджева та фізична втрата для росіян, бо тих "Сушок" не так багато – понад 140 машин. Вони насправді будуть цінні для них", - зазначив полковник у запасі.

Як раніше повідомив Володимир Зеленський, Франція погодилась приєднатись до країн, які будуть тренувати українських пілотів.

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