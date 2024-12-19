Для захоплення Покровська ворог застосовує тактику, випробувану в Бахмуті — OSINT-аналітик

Під час просування до Покровська російська армія застосовує ту ж тактику, яку було випробувано в Бахмуті та фактично в усіх окупованих містах.

Про це розповів OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко в коментарі “24 каналу”.

За його словами, у вуличних боях у Покровську окупанти могли застрягнути дуже надовго, тому вони атакують з флангів, а не штурмують місто “в лоб”.

Віталій Кононученко зазначив, що саме так ворожі війська оточували Курахове, спершу просунувшись на південь. Тепер, після захоплення села Шевченко, ворог наблизився до західної околиці Покровська.

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Водночас, як зауважив експерт, на Курахівському напрямку Силам оборони вдалося трохи стримати атакувальний потенціал росіян, але на Покровському напрямку українські військові змушені відступати.

“Ми не змогли зайняти навіть ту лінію, яка була підготовлена. Не вистачило сил, координації, тому ділянка фронту від Курахового й до Покровська, а саме відрізок села Піщане, Шевченко – найбільш загрозлива й потребує уваги”, – наголосив він.

OSINT-аналітик прогнозує, що сповільнення російського наступу не відбудеться навіть у разі захоплення ними Покровська.

“Дивлячись на те, як росіяни розкрутили свій маховик війни, то ймовірнішим видається сценарій, що вони продовжать рух до кордонів Донецької області. Станом на зараз противник має на це ресурс. Це вдається важко, вимагає витрат, переводу військових, але, на жаль, ресурс вони знаходять”, – підкреслив Віталій Кононученко.

Нагадаємо, на Покровському напрямку ворог накопичив велику кількість сил і засобів, щоб прорватися до самого міста, а саме противник сконцентрував там 150 тисяч особового складу, певну кількість бронетехніки та авіації.

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