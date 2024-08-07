"Для заколоту в Росії потрібен лідер. Наразі один з таких перебуває в Україні": Буданов заінтригував заявою

Про те, що у РФ станеться військовий заколот, ГУР було відомо за пів року, на жаль, зараз уже не спостерігаємо подібні пориви, зазначив Кирило Буданов.

Від моменту, коли в Росії підірвали літак з керівниками ПВК "Вагнер", у тому числі й Євгеном Пригожиним, минув майже рік. За весь цей час українська розвідка не спостерігає в РФ жодних рухів у напрямку повторення сценарію із заколотом "вагнерівців" у червні 2023-го.

Очільник ГУР МО України Кирило Буданов вважає, що для повторення такого сценарію безпосередньо на території Росії має бути лідер, здатний на такі дії. Про це начальник ГУР заявив на закритій зустрічі з випускниками KSE, передає Forbes Ukraine.

"Якщо говорити про умовні заколоти етнічних груп, для цього потрібен лідер на місці. Є гарний лідер, він перебуває у нас, але набуває спроможності. Тоді можна буде про щось говорити. Само собою нічого ніколи не відбувається, заколот "вагнерівців" готувався дуже заздалегідь", – зазначив він та додав, що українській розвідці про це було відомо десь за пів року.

Нагадаємо, на закритій зустрічі з випускниками KSE Буданов також розповів, скільки ще триватиме наступ Росії і що далі буде з війною.

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