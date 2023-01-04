Для “зеків” бракує командирів: експерт пояснив тактику атак ПВК “Вагнера” під Бахмутом

На штурм українських позицій “вагнерівці” відправляють групи від 10 до 30 осіб. Цьому є просте пояснення.

Військовий експерт Олег Жданов назвав дві основні причини, чому російські “зеки”, які становлять основну частину ПВК “Вагнера” біля Бахмута, атакують позиції Сил оборони України малими групами.

Відповідне пояснення він дав у своєму відеоблозі у середу, 4 січня.

За словами Жданова, атакувати більшими силами “вагнерівцям” не дозволяють насамперед умови оборони, яка з боку ЗСУ в основному позиційна.

“Нема можливості гнати в наступ батальйонно-тактичні групи. Влітку вони ще ходили з бронетехнікою, артилерією, штурмували позиції. Сьогодні там ніде розвернути батальйон. Тому пускають малі групи, сподіваючись, що вони менш вразливі і у них буде більший успіх”, - зауважив експерт.

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Тепер ЗСУ адаптувалися до захисту позицій в умовах атак групами від підрозділу до взводу — тобто від 10 до 30 осіб.

Другою причиною є відсутність кваліфікованих кадрів, тобто командирів, які могли б повести у бій учорашніх в’язнів, якими через відсутність у них вишколу, складно керувати.

“Щоб вести в атаку роту (100 осіб) чи батальйон (500 осіб) потрібна ціла система військового управління, тобто командирів. А так їм дають когось одного, хто має поняття в організації штурмових дій і він ними якось керує в межах досяжності голосу чи радіостанції. А на сто людей потрібен командир роти, три командири взводу і десять сержантів. А де їх взяти?” - риторично запитує експерт.

Тому, на його думку, саме відсутність кадрів та неможливість фізично та технічно розвернути масштабний наступ став причиною застосування малих груп під час штурму позицій під Бахмутом.

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