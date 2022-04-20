"Для життя тут вистачає": переселенці у Львові показали умови в першому модульному містечку

"Для життя тут вистачає": переселенці у Львові показали умови в першому модульному містечку

У Львові відкрили перше модульне містечко - понад дві сотні людей, які втратили дім через війну, поселилися у кемпінгових будиночках у парковій зоні.

На входинах був VІР-гість - прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, адже саме ця сусідня країна безкоштовно надала Україні три сотні контейнерних будиночків, йдеться в ТСН.

«Дві шафи, полиці, щоб вішати, для речей, двоярусні ліжка, столик, де можуть і повчитися, і поїсти - для життя тут вистачає», - показує із середини житло батько п’ятьох дітей Віктор Соломко.

Із Харкова до Львова родина приїхала наприкінці березня, рятуючись від постійних обстрілів. «По школах б’ють, по садках б’ють, жінка працювала в садку і його рознесли, там ховалися маленькі, діти, жінки, старі. Страх за дітей, спочатку мирився, думали, ховалися, потім я не міг дивитися на малих», - розповідає чоловік.

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До переїзду сюди родина жила у львівському розважальному дитячому центрі, там кажуть було добре, але тісно як у рукавичці. Тут певні буде краще. Доки батьки заносили речі діти вже встигли оббігти все довкола. «Тут є майданчик, парк, кухня, ще щось є, ще фонтан», - показують малюкі.

Тетяна двічі переселенка, у 2014 втекла з Горлівки в Слов’янськ, а 5 березня довелося поїхати знову. Вона теж багатодітна мама - п’яте маля ще у животику. Новим житлом жінка дуже задоволена, бо до того була холодна їдальня гуртожитку. Тут буквально за мить Тетяна створює домашній затишок, на полицях свічки та ікона. «Дуже добре, тепленько, чистенько, затишно, слів нема, дуже добре», - каже Тетяна.

На території модульного містечка волонтери завершують не хитрий благоустрій – впорядковують клумбу зроблену із звичайних дерев’яних палет. «Можна не тільки декоративні рослини, а й городину вирощувати, редиску, моркву якусь», - твердять вони.

Через війну понад 10 мільйонів українців покинули свої домівки, 6 мільйонів внутрішньо переміщені. Саме про них вирішила попіклуватися влада Польщі - безкоштовно надавши Україні модульні містечка. «Тут здебільшого жінки і діти, бо більшість чоловіків на фронті. І ми маємо підтримати сім’ї воїнів, які борються за незалежність України, але так само за безпеку і спокій усієї Європи. Я звертаюся до світової спільноти - викиньте калькулятори, подивіться як виглядає життя зараз тут у серці Європи. Бо в Україні зараз б’ється серце Європи. Ми добре знаємо як бути в неволі в Росії, не хочемо цього і робимо все, щоб допомогти Україні», - зазначив Мадеуш Моравецький.

В іншому модульному містечку перших мешканців заселять приблизно за тиждень. Площа будиночка 6 на 2,5 метри. Для трьох осіб цілком комфортно. «Це такий літній варіант, тому що ми розуміємо, що потрібно, наприклад, з кімнати в душ через вулицю. На європейському ринку метр квадратни такого будиночка коштує від 600 до 800 євро за метр квадратний. Це дійсно високоякісний продукт», - каже головний архітектор Львова Антон Коломійцев .

Ярослав з сином Андрієм тут за волонтерів, живуть поруч тож вирішили долучитися до доброї справи. «Дізнались про таку ініціативу, що люди проходять допомагають, ну і ми вже так кілька днів після обіду…2-3 годинки допомагаємо, скручуємо. Кожен допомагає як може», - кажуть чоловіки.

У Львові відкрили перше модульне містечко

За потреби у таких будиночках люди зможуть жити до кінця літа, але тут певні, що війна скінчиться скоріше і контейнерне житло, як тимчасове можна буде передати у міста, які найбільше постраждали від рашистів.

«З них можна збирати, наприклад, триповерхові житлові будинки в майбутньому, їх можна перевести умовно відбудовувати Маріуполь. Їх також можна сформувати у якийсь польовий госпіталь - це такий як конструктор з якого можна все швидко монтувати», - додає Коломійцев.

Такі ж модульні будиночки поляки планують встановити на Київщині, Сумщині і Чернігівщині. Вже наступного місяця у тимчасове мобільне житло зможуть поселити 5 тисяч людей.

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