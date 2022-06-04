Для знищення школи у Харкові ворог задіяв авіаційну бомбу: там ховались люди

Для знищення школи у Харкові ворог задіяв авіаційну бомбу: там ховались люди

На Харківщині не припиняються потужні ворожі обстріли. Українські військові ведуть запеклі бої ведуть за звільнення нашої землі, а надто на півночі області.

Після чергового влучання спалахнуло підприємство та склад на Безлюдівці, це південні околиці Харкова. Перед тим вороги зруйнували промзону та поцілили у школу на Салтівці, йдеться в ТСН.

Через погодні спалахи у нічному небі й відлуння - далеких, заміських вибухів, більшість харків'ян, не надто переймались. Аж поки один, потужний вибух, не переполохав все місто. «Один-єдиний сильний удар, ми живемо на тому боці. Свисту не було. Бабахнуло. Скло сильно здригнулось. Ми думаємо, що то может взагалі бути», - розповідають місцеві.

Найгучніше приліт почули та відчули, мешканці багатостраждальної Салтівки. «Я 50 днів тут просидів. Був приліт перед школою», - розповідає місцевий чоловік.

Тут, майже не залишилося вцілілих житлових споруд, на самій північно-східній околиці обласного центру. Та й людей у цьому спальному районі Харкова, нині мешкає не надто багато. Після сотні днів рашиської навали, місцевих цивільних, мало, що здатне здивувати. Та цього ранку, у шоковому стані були і вони. «Ми ніяк не очікували, що це до школи. А на ранок ці фотографії стали з'являтися», - кажуть місцеві.

Макет школи, який власноруч зробили двоє учнів 7-Б класу, вибуховою хвилею відкинуло на півсотні метрів від споруди. Разом зі світлиною й шоломом зі шкільного музею Другої світової. Там, де на макеті - центральний вхід, в реальності: купа понівеченого бетону, залишки шкільного краму та речей тутешніх учнів.

Тут не вчитимуться, принаймні, найближчим часом. «Вцілілі» конструкції дуже нетримкі, вони можуть будь-якої миті обвалитися. Минулої ночі, тут, в одному зі спальних районів Харкова, рашиські нелюди влаштували, вочевидь, черговий епізод своєї якоїсь схибленої денацифікації.

До самого обіду тут чекали на міжнародних прокурорів, аби ті зафіксували черговий військовий злочин рашистів. Адже зруйнував боєприпас не лише стіни, місцеві запевняють, у підвалі ховались люди. «Охоронця забрали пораненого, але живого. А жінка не встигла, я так зрозумів, добігти», - розповідають місцеві.

Літня жінка, що загинула у момент нічної атаки, одна з цивільних, які, утративши власне житло під час попередніх ворожих обстрілів міста, переховувались від нових ударів у шкільному підвалі. Ще трьох людей, бійці ДСНС урятували.

Який саме російський боєприпас вбив місцеву жительку, поранив охоронця школи та зруйнував навчальний заклад, не надто зрозуміло, від нього не залишилось навіть уламків.

У момент атаки лунав сигнал повітряної тривоги. Водночас, ні свисту, ані якогось характерного гулу - за мить до вибуху, місцеві твердять, не чули. Так само, немає поміж руїн і характерних уражень від розриву осколкового артилерійського боєприпасу. Піротехніки, припускають, що то могла бути авіаційна бомба чи ракета фугасної, або ж термобаричної дії. Натомість, звідки прилетіло те знаряддя вбивства, тутешні жителі, знають достеменно.

Нелюди, що атакують, за сто днів повномасштабного вторгнення, у самому лише обласному центрі зруйнували майже півтори тисячі будинків. Третина території області зараз у тимчасовій окупації.

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