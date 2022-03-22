Для знищення ТРЦ у Києві Росія могла задіяти гіперзвукову ракету "Кинджал"

Через атаку росіян загинуло 8 цивільних людей.

Міноборони Росії офіційно підтвердило - по ТРЦ у Києві вдарили прицільно. Через удар росіян загинуло 8 людей, ще один травмований - всі вони цивільні. Унаслідок вибуху пошкоджені 6 житлових будинків, будівля, де раніше розміщувався басейн, повністю знищена, спалені близько двадцяти автомобілів.

Про це йдеться в ТСН.

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Вибуховою хвилею у квартирах поряд з ТРЦ просто повиривало вікно. Уламки скла тут скрізь.

Ігор із сім'єю врятувався від травмування. Від початку повномасштабної війни вони обрали жити у сховищі, а не у квартирі. Ігор лише три дні тому вдруге став батьком. Щастю батьківства заважає війна, але сім’я тримається. «Я дивлюсь на все, намагаюсь шукати якийсь позитив, бо якщо я ще буду шукати якийсь негатив, то все. Руки опускаються», - каже чоловік.

Через атаку росіян загинуло 8 цивільних людей, ймовірно, працівники ТРЦ. Ще один травмований.

Вибух повністю знищив будівлю висотою у кілька поверхів, де був розміщений басейн, на паркуванні спалені до двох десятків машин, 6 будинків пошкоджені, з них 3 - непридатні для життя.

Міноборони Росії офіційно підтвердило, що по ТРЦ у Києві вдарили прицільно

Припускають, що такого удару могла завдати "точка У", вона несе жахливі руйнування, схожі як у цьому ТРЦ. Але є інша версія. Що це був російський "Кинджал", гіперзвукова ракета. Про те, що цілили точно в торговий центр, підтвердили і в Міноборони РФ. Агресори показали відео моменту удару. Заявляють, там були українські військові, які вели вогонь з реактивних систем залпового вогню.

Повністю загасити пожежу від вибуху вдалося лише за 12 годин після удару. Додатково рятувальники розбирали завали. Вже зранку вони знаходять страшну знахідку – нездетоновану частину снаряду. Її довелося ліквідувати на цьому ж місці після підготовки.

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