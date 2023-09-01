Для ЗСУ Міноборони намагалося запікати мільйон неякісних продуктових наборів

Українським військових хотіли поставити неякісні продовольчі набори. Йдеться про мільйон таких наборів вартістю 430 млн грн.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Як стало відомо, прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора у суді довели незаконність положень додаткової угоди до договору про закупівлю продуктових наборів для військовослужбовців ЗСУ, укладеної Міністерством оборони України з комерційним товариством.

“Передбачена закупівля продуктових наборів, які не відповідають установленим законодавством нормам харчування для військовослужбовців та не забезпечують належне задоволення потреб для осіб такої категорії. Крім того, цією угодою засвідчено факт прийняття Міністерством оборони України неякісної продукції. Йдеться про мільйон таких наборів вартістю 430 млн грн”, - розповіли в Офісі Генерального прокурора.

Там також додали, що укладання такої додаткової угоди до договору відбулось в порушення вимог діючого законодавства та суперечить інтересам держави.

Нагадаємо, що у мережі опублікували нові знімки наслідків атаки дронів на аеродром під Псковом.

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