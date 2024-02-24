Дмитро Дікусар, який воює на фронті, розповів про свої розчарування після двох років війни

Український хореограф Дмитро Дікусар, який від початку російського вторгнення воює на фронті, розповів про свої розчарування після двох років повномасштабної війни.

Танцівник зізнався, що його обурює те, як у містах, де немає бойових дій, швидко звикли до реалій сьогодення і деякі поводяться так, ніби війни немає. Окрім того, Дікусара дивує, як українці можуть повестися на вороже ІПСО. Також хореографа неабияк розчарувало, що в країні знайшлися "псевдоволонтери", які обманом наживаються на війні.

Дмитро Дікусар / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

"З'явилося певне розчарування в певних людях. Я знав, що з часом усі звикнуть до війни, але не думав, що так швидко. Розчарувало те, як легко людей ввести в оману й роз'єднати на темі мови, на темах "усі командири – конч*ні" і "в ЗСУ нічого не видають, всі бігають з голими дупами"… Ворожа ІПСО працює, на жаль! Третє розчарування – це робота псевдоволонтерів, яка підірвала довіру до справжніх волонтерів", - розповів хореограф в інтерв'ю Oboz.ua.

Окрім того, Дмитро Дікусар неабияк обурюється, що в країні під час війни процвітає корупція, особливо, коли це стосується військових, що ціною власного життя захищають країну від російських загарбників.

Дмитро Дікусар / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

"Четверте розчарування – деякі можновладці, які вирішили, що зараз дуже зручний момент вкрасти ще більше, ніж вони це робили раніше. Не допускаючи думки, що за це прийде розплата. Все це (плюс втрата величезної кількості товаришів і втома від довгої війни) зробило мене дуже нетерпимим до "г*вно-людей" і в певних моментах дуже агресивним", - зізнався танцівник.

Утім, Дмитро Дікусар поділився, що є й те, що тримає його в тонусі. За словами хореографа, його бойовий дух підтримують ті, хто продовжують вірити в перемогу та роблять все можливе, аби її пришвидшити. Також Дікусар додав, що до останнього стоятиме на захисті країни в пам'ять про полеглих побратимів. Хореограф додав, що ніколи не забуде та не пробачить окупантам тої біди, якої вони накоїли на українських землях.

Дмитро Дікусар / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

"Тримає в тонусі й примушує не опускати руки певна кількість добрих і порядних людей, котрі невтомно продовжують підтримувати військових, вірять у нашу перемогу (особливо на окупованих територіях) і моляться за наші життя! А також тримає пам'ять про побратимів, які віддали свої життя в боротьбі за свободу та існування всієї української нації. І жага помсти нелюдам, що накоїли стільки біди й лиха на території моєї країни та за її межами", - додав танцівник.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Людмила Барбір розповіла, як для неї почалася повномасштабна війна. Також знаменитість вперше показала свого чоловіка, який від перших днів захищає країну від російських загарбників.

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