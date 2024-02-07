Артист був поруч з багатоповерхівкою, куди влучив ворожий снаряд.

Відомий український інтерв'юер Дмитро Гордон під час ракетного обстрілу Києва опинився в епіцентрі вибухів.

Про це шоумен повідомив у своєму Instagram. Гордон опублікував фото пошкодженої ворожим снарядом багатоповерхівки, що розташована в Голосіївському районі столиці. Інтерв'юер поділився, що в момент влучання перебував зовсім поруч з будинком, тож чув гучні вибухи.

"У момент вибуху я перебував за двісті метрів від цієї багатоповерхівки", - поділився шоумен.

Наслідки атаки по Києву 7 грудня 2024 / Фото: Київська міська військова адміністрація

Зазначимо, країна-агресорка Росія вранці 7 лютого завдала масованого ракетного удару по Україні. У Києві ворожий снаряд поцілив у багатоповерхівку. На жаль, є постраждалі та загиблі.

Українські знаменитості вже відреагували на черговий злочин окупантів, спрямований проти мирного населення України. Зірки ділилися, як пережили жахливий ранок, та показали наслідки ворожого обстрілу.

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