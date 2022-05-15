Дмитро Гордон пригадав, як у перший день війни прокинувся від вибухів: "Я знав, що так буде"

Дмитро Гордон пригадав, як у перший день війни прокинувся від вибухів: "Я знав, що так буде"

Український журналіст Дмитро Гордон зізнався, що знав, що Росія розпочне повномасштабне вторгнення в Україну, тому готувався.

24 лютого, коли російські військові почали обстрілювати українські міста, медійник прокинувся від вибухів.

Як розповів Гордон програмі "ЖВЛ", він побачив за вікном зарево від полум’я та зрозумів, що почалося.

"Коли я прокинувся від вибухів зранку, о 4:50, 24 лютого, я підійшов до вікна і побачив зарево. Два вибухи було. Я прокинувся, й тут пролунав третій вибух. Я знав, що так буде. Я готувався. Я навіть будильник завів на четверту ранку. Прокинувся, не побачив нічого і зрозумів, що все – пронесло. Я ввімкнув телевізор, російських телеканал, побачив там Путіна, що виступав. Мені дві хвилини знадобилося, аби зрозуміти, що він говорить", - пригадав Дмитро.

Утім, Гордон заспокоює українців. У нього не було жодних сумнівів, що Україна переможе.

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Зазначимо, Дмитро Гордон також пояснив й свою позицію стосовно російських артистів-путіністів. Він назвав їх покидьками, які замість совісті обрали гроші.

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