Дмитро Комаров показав моторошне відео розграбованого і понівеченого окупантами ЖК у Гостомелі

Цей житловий комплекс одним з перших піддався атаці у Гостомелі.

Український журналіст та ведучий Дмитро Комаров поділився першими кадрами звільненого Гостомеля Київської області.

Зокрема, ведучий показав моторошне відео, яке зняв у ЖК "Покровський" – тому самому житловому комплексі, який один з перших піддався атаці російських окупантів у Гостомелі.

Комаров пройшовся поверхами будинку і показав жахливий свинарник, який по собі залишили російські військові. Всюди бруд, двері квартир на поверхах окупанти просто повиносили.

Всередині самих квартир все розкидане, російські війська мародерили і забирали все цінне, що лише можна було взяти.

"Ми зайшли сюди разом зі спецпідрозділом. Наразі відбувається зачистка. Гостомель під контролем України. Спецпідрозділи заходять і перевіряють, щоб ніде не залишилося ворога. Дуже сильно постраждав ЖК "Покровський". Можна сказати, що не залишилося жодної квартири, яку б окупанти не взламали, мародерили наповну", - каже у відео Комаров.

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