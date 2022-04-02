Дмитро Комаров показав моторошне відео зі звільненої Бучі: "Дуже багато трупів у місті"

Ведучий показав, яка наразі обстановка у місті.

Український ведучий та журналіст Дмитро Комаров у передовій групі вирушив до звільненого від російських окупантів міста Буча Київської області.

Дмитро відзняв перші кадри у місті. Комаров показав, де був командний пункт російської армії. Де окупанти базувалися – вони заселялися у будинки людей, в них жили і там же у них були спостережливі пункти.

Комаров наголосив, що наразі у місті дуже багато мін – вони розташовані на дитячих майданчиках, на вулицях у вигляді будь чого – як то викинутого телефону, пачки з –під макаронів, або навіть сірникового коробка. Також окупанти мінували двері у житлових будинках. Наразі на місці відбувається зачистка і перевірка – працюють поліція, спецназ і сапери.

Також журналіст зізнався, що у місті дуже багато трупів мирних мешканців:

Бідні люди. Ми їхали, бачили величезну кількість мирних мешканців мертвих на дорогах. Молоді, старі. Видно що люди їхали на велосипеді, відбувалася детонація і вони назавжди залишилися на вулицях рідного міста. Це сльози і біль. Дуже багато трупів у місті. Я на власні очі бачив, десь у кілометрі звідси лежать тіла молодих хлопців. У них зв'язані руки і простріляна голова. Одягнений капюшон та шапка. Це співпадає з тим, що мені розповідали – знищували чоловіче населення 18-60 приблизно. Всіх молодих, здорових – всіх розстрілювали", - поділився Комаров.

Також Дмитро додав, що невдовзі до міста надійде гуманітарна допомога:

"Ви не повірите. Люди плачуть, побачивши хліб. Місяць не бачили хлібу. Сьогодні вже буде заходити гуманітарка поступово", - сказав ведучий.

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