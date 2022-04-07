Дмитро Комаров показав страшне відео повністю знищеного окупантами села на Чернігівщині

Місцеві мешканці розповіли, що винищувачі по другому колу за раз гатили по селу.

Ведучий та журналіст Дмитро Комаров продовжує показувати, що після себе залишили російські окупанти на українській землі.

Комаров поділився моторошним відео повністю знищеного російськими загарбниками села на Чернігівщині. Практично все потрощене, не залишилося майже жодного вцілілого будинку.

"Скільки сліз я сьогодні бачив. Просто накрили весь цей район. Люди залишилися без нічого. Все, що десятиріччями напрацьовували – не залишилося нічого. При чому це були масовані бомбардування, у тому числі 8 березня, ось такі "подаруночки" російська влада і армія зробила українцям", - сказав Комаров.

Він також показав воронки, які залишили у землі авіабомби, які випускали російські військові. Аби показати їхній масштаб, Комаров спустився всередину місця удару:

"Люди розповідають страшні речі. Пілоти на гранично малій висоті заходили на винищувачах, скидали по дві бомби, розверталися, йшли на друге коло і скидали ще. Ось що я побачив на Чернігівщині у перші дні після того, як російські війська втікали звідси", - сказав Дмитро.

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